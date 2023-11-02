عاجل.. 8805 شهداء.. حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8805 شهداء.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أكد في وقت سابق، أن محيط مستشفى القدس في تل الهوا بغزة يشهد منذ أكثر من ساعتين، قصفا عنيفا وانفجارات كبيرة.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان له، بحسب ما ذكرت صحيفة القدس الفلسطينية، إلى أن هناك حالة من الهلع والرعب تعيشها الطواقم العاملة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدر قد أكد أن الاحتلال لم يكتفِ بخنق المنظومة الصحة ووقف الامدادات الطبية والوقود عنها وإغراقها بآلاف الجرحى مما اضطر مجمع الشفاء الطبي الى التمدد في مستشفى الولادة لوضع الجرحى فيها وتحويل خدمات الولادة إلى مستشفى د.ثروت الحلو.

وذكر القدوة، في تصريحات له بحسب وكالة شهاب الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي أصرّ على ملاحقة مستشفى الحلو وقصفه وعرض حياة السيدات في أقسام الولادة والطواقم الطبية للخطر.

كما طالب كافة الجهات الدولية بالتدخل العاجل لوقف العربدة الإسرائيلية وحماية المستشفيات والطواقم الطبية والمرضى قبل تكرار مجزرة المستشفى المعمدان.