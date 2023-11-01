خبير تحكيمى يحسم الجدل حول ضربة جزاء الأهلى أمام صن داونز

كشف الخبير التحكيمي فريد علي، عن مدى أحقية الأهلي في الحصول على ركلة جزاء ثانية أمام صن داونز خلال المباراة التي جمعت الفريقين في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وودّع الأهلي بطولة الدوري الإفريقي عقب التعادل السلبي مع صن داونز في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وخسر الأهلي ذهابًا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في بريتوريا الأحد الماضي.

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وقال فريد علي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أبوظبي الرياضية": "لم تكن هناك ركلة جزاء لصالح صن داونز في الدقيقة 66 والخطأ على المهاجم وليس محمد الشناوي".

وأضاف: "الدقيقة 84 الطرد صحيح بسبب قيام لاعب صن داونز بدهس قدم أكرم توفيق لاعب الأهلي".

وتابع "الحالة المثيرة للجدل بخصوص وجود ركلة جزاء من عدمه، لا يوجد تعمد أو مخالفة على لاعب صن داونز رغم أن الكرة لمست يده".

وأتم "تقنية الفار تدخلت والحكم رأى أن الكرة على الخط، لكن الخطأ غير موجود في الأساس لأن يد اللاعب قريبة جدًا من الجسد ولم تكن مفتوحة".