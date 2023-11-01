فلسطينى يروى لحظات الموت فى غزة: "كنت رايح أجيب أكل لأولادى"

عرضت قناة extra news بعض اللقطات التي تظهر لحظة استقبال عدد من المصابين الفلسطينيين لدى وصولهم معبر رفح، تمهيدًا لنقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وقال عودة محمد، أحد مصابي غزة أثناء تواجده في سيارة الإسعاف الموجودة بمعبر رفح لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج: "كنت رايح أجيب أكل لأولادي قاعدين في مخيم البريج بوسط قطاع غزة، وأنا ماشي بالشارع لم أشعر إلا بالصواريخ تنزل، تعرضت للحرق وعندي كسور في إيدي وحرق في جسمي، الحمد لله هذا من فضل الله".

وتابع "نناشد الأمة العربية، فقط نريد هدنة إنسانية، حتى تبحث الناس عن أهاليها، فيه ناس تحت الأنقاض ما بنشوفهم، أشياء لا يمكن أي عقل يتصورها، الصواريخ بتنزل علينا بالأطنان، إحنا شعب أعزل مالناش ذنب في أي شيء، إحنا مدنيين، كل الضرب في المدنيين.. إحنا شعب بنحب الحياة".

وأردف: "كنت بعيد عن أولادي لحظة القصف، ما حسيت بنفسي إلا وأنا بالمستشفى، كل شيء مكسر، مفيش شيء سليم، غزة مدمرة بشكل رهيب لا يمكن لأحد أن يتصوره، لو كل الأمة تيجي تشوف غزة، والله لتبكي دم، عندنا عيال اتمسحت وأطفال اتقطعت ما حد دور عليها".

مستشفى ميداني ونقل مصابين من غزة إلى مصر

ودخلت سيارات إسعاف مصرية إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح لنقل عدد من مصابي القصف الإسرائيلي لتلقي العلاج في مستشفيات مصرية، بينما أقيم مستشفى ميداني لعلاج المصابين الفلسطينيين بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء.

وأعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن استقبال أول مجموعة من المصابين الفلسطينيين في حرب غزة، عبر معبر رفح.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصًا دقيقًا، وتحويل 16 مصابًا منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، حيث تم تحويل 11 مصابًا إلى مستشفى العريش العام، و5 مصابين لمستشفى بئر العبد".

ولفت البيان إلى أنه "جارٍ تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات وجميع الحالات مستقرة، وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر أو داخل المستشفيات، كما قام أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح بتوقيع الكشف الطبي على 117 من رعايا الدول الأجنبية، منهم 35 طفلًا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب السحائي".