الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: انقسام فى الكونجرس حول طريقة تمويل الاحتلال ودعمه (فيديو)

الكونجرس
الكونجرس

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا لها، كشفت عن وجود انقسام في الكونجرس الأمريكي حول طريقة تمويل الاحتلال الإسرائيلي ودعمه.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن ثمة اشتباكًا جديدًا مقبلًا بين غرفتي الكونجرس الأمريكي، بسبب مشروع القانون الذي طرحه مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، والذي ينص على تقسيم أموال المجهود الحربي الإسرائيلي من المساعدات المخصصة لأوكرانيا.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن الجمهوريين طرحوا خطة لتقديم مساعدات لإسرائيل تصل قيمتها لـ14.3 مليار دولار عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية، ما يشعل مواجهة مع الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ.

القاهرة الإخبارية الكونجرس الاحتلال المجهود الحربي الإسرائيلي

مواد متعلقة

رفيق عوض: خسائر كبيرة تلحق بجيش الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة

"القاهرة الإخبارية": تجدد القصف الإسرائيلى على أنحاء قطاع غزة (فيديو)

وزير العدل الفلسطينى: يجب ملاحقة الاحتلال لارتكابه جرائم حرب

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يعلن ضرب 11 ألف هدف فى غزة منذ بدء الحرب

الخارجية الأمريكية: عدد من مواطنينا تمكنوا من عبور معبر رفح إلى مصر اليوم

البنتاجون: قواتنا فى إسرائيل تساعد في عملية إطلاق سراح الأسرى

"البنتاجون": حاملات الطائرات فى المتوسط للردع ومنع توسعة الصراع

وزير الدفاع الإسرائيلى: ألقينا أكثر من 10 آلاف قذيفة على غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلى يودع الدورى الإفريقى بعد تعادله مع صن داونز

عاجل.. حقيقة سفر شيخ الأزهر إلى رفح وإلقائه كلمة من المعبر

خبير تحكيمى يحسم الجدل حول ضربة جزاء الأهلى أمام صن داونز

بعد وداعه الدورى الإفريقى.. جائزة مالية سيحصل عليها الأهلى

إنجاز كبير لنادى مدينتى للجولف بعد تتويجه بجائزة أفضل ملعب جولف فى مصر وإفريقيا لعام 2023 (فيديو)

خالد أبوبكر: مصر تواجه حربًا حقيقية من نوع جديد وليست بالمفهوم التقليدى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة