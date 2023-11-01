القاهرة الإخبارية: انقسام فى الكونجرس حول طريقة تمويل الاحتلال ودعمه (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا لها، كشفت عن وجود انقسام في الكونجرس الأمريكي حول طريقة تمويل الاحتلال الإسرائيلي ودعمه.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن ثمة اشتباكًا جديدًا مقبلًا بين غرفتي الكونجرس الأمريكي، بسبب مشروع القانون الذي طرحه مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، والذي ينص على تقسيم أموال المجهود الحربي الإسرائيلي من المساعدات المخصصة لأوكرانيا.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن الجمهوريين طرحوا خطة لتقديم مساعدات لإسرائيل تصل قيمتها لـ14.3 مليار دولار عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية، ما يشعل مواجهة مع الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ.