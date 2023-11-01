تحقيقات موسعة فى قتل مراهق لشقيقه الأكبر بدار السلام

تجري النيابة العامة بجنوب القاهرة تحقيقات موسعة في قتل مراهق لشقيقه الأكبر بمنطقة دارالسلام بعدما سدد له عدة طعنات.

وقررت النيابة نقل جثة المجني عليه لمشرحة زينهم وندب الطب الشرعي لتشريحها وتحديد سبب وتوقيت الوفاة كما باشرت التحقيق مع المتهم.

وكشفت التحقيقات أن بلاغا ورد لغرفة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة دارالسلام، وبالفحص تبين وجود جثة شاب عمره 23 سنة مصاب بطعنات سكين فى الصدر.

وأشارت إلى أن المتهم شقيق المجني عليه الأصغر وعمره 15 عاما.