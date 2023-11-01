الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عماد محسن: أطباء فلسطين أجروا جراحة قيصرية لنساء حوامل دون تخدير

غزة
غزة

قال الإعلامي الدكتور عماد محسن، إن الفلسطينيين يفتقدون لأبسط مقومات الحياة بسبب هذه الحرب الغاشمة، في ظل حصار يحرم سكان القطاع من الغذاء والمياه علاوة على نقص الأدوات الطبية في المستشفيات.

نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات  

وأكد الدكتور عماد محسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90  دقيقة" أن نساء فلسطينيات خضعن اليوم لعمليات ولادة قيصرية دون تخدير، وذلك بسبب نقص الإمكانيات الطبية في المستشفيات، حيث اضطر الأطباء في فلسطين إلى إجراء عمليات الولادة القيصرية بأقل الإمكانيات، وذلك بسبب محاولاتهم الكثيرة لإنقاذ الأرواح بأقل الإمكانيات.

وتابع:" أين حقوق الإنسان مما يحدث في فلسطين؟، قوات الاحتلال تقوم بقتل المدنيين بالرصاص الحي أو من خلال قصف منازلهم، لذا أعداد الشهداء في فلسطين في تزايد مستمر حتى يومنا هذا".

مناشدات دولية لوقف إطلاق النار   

واستطرد: "على المجتمع الدولي التدخل سريعًا من أجل وقف إطلاق النار، مع المساهمة في إعمار ما سببه الاحتلال من دمار في المباني السكنية، كما نطالب المجتمع الدولي بالنظر في القضية الفلسطينية بعين الحق والإنسانية".

عماد محسن 90 دقيقة المحور الحرب بفلسطين قتل المدنيين

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