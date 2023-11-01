التصريح بدفن شاب سقط من الطابق الخامس بالعجوزة

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة شخص لقي مصرعه عقب سقوطه في ظروف غامضة من الطابق الخامس في منطقة أرض اللواء بالعجوزة.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا مفاده سقوط أحد الأشخاص من الدور الخامس مما أدى إلى مصرعه فور سقوطه.

وبالفحص تبين وجود جثة مكان البلاغ نتيجة ادعاء سقوط من الدور الخامس وتم نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وتقوم النيابة بمعاينة موقع الحادث ومباشرة التحقيقات حول سبب وفاته، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.