ملوك إفريقيا.. الأهلى وكولر وصلاح ينافسون على جوائز «الأفضل فى إفريقيا»

ترأس نادى الأهلى ونجمنا المصرى محمد صلاح، قائد المنتخب الوطنى، ولاعب ليفربول الإنجليزى، قائمة المرشحين لجوائز الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» لعام ٢٠٢٣، التى ستعلن فى حفل يوم ١١ ديسمبر المقبل، بمدينة مراكش المغربية، وتمتد فترة التقييم من سبتمبر ٢٠٢٢ حتى يونيو ٢٠٢٣.

وينافس «صلاح» على جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا، ضمن قائمة تضم ٣٠ لاعبًا، منهم رباعى النادى الأهلى: محمد الشناوى، ومحمد عبدالمنعم، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، والجنوب إفريقى بيرسى تاو.

كما تشمل القائمة، أيضًا، الثنائى الجزائرى رياض محرز لاعب نادى أهلى جدة السعودى، ورامى بن سبعينى مدافع بروسيا دورتموند الألمانى، والبوركينى إدموند تسوبا مدافع بايرليفركوزن الألمانى، والثنائى الكاميرونى فينسنت أبوبكر مهاجم بشكتاش التركى، وفرانك أنجويسا متوسط ميدان نابولى الإيطالى، والثنائى الإيفوارى إبراهيم سنجارى لاعب نوتنجهام فوريست الإنجليزى، وسيكو فوفانا لاعب النصر السعودى، والثنائى الكونغولى شانسيل مبيمبا مدافع مارسيليا الفرنسى، وفيتسون مايلى مهاجم بيراميدز.

وشملت القائمة، أيضًا، ٧ لاعبين من المغرب، هم: أشرف حكيمى ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسى، وعزالدين أوناحى لاعب مارسيليا الفرنسى، وحكيم زياش لاعب جالطة سراى التركى، وسفيان إمرابط لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى، ويحيى جبران لاعب الوداد المغربى، وياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودى، ويوسف الناصيرى مهاجم إشبيلية الإسبانى.

وتضم القائمة: الثنائى الغانى محمد قدوس لاعب وست هام الإنجليزى، وتوماس بارتى لاعب أرسنال الإنجليزى، والغينى سيرهو جيراسى مهاجم شتوتجارت الألمانى، والمالى يفيس بيسوما لاعب توتنهام الإنجليزى، والناميبى بيتر شالوليلى مهاجم ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى، والنيجيرى فيكتور أوسيمين مهاجم نابولى الإيطالى، والثنائى السنغالى ساديو مانى لاعب النصر السعودى، وبابى سار لاعب توتنهام الإنجليزى، والتونسى محمد على بن رمضان لاعب فرينكفاروزى المجرى.

يذكر أن «صلاح» سبق له أن توج بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا، مرتين عامى ٢٠١٧ و٢٠١٨، كما حل فى المركز الثانى فى جوائز الموسم الماضى الذى توج به السنغالى ساديو مانى للمرة الثانية فى تاريخه.

وينافس الأهلى على جائزة أفضل نادٍ فى القارة، صن داونز الجنوب إفريقى، والوداد البيضاوى المغربى، والرجاء البيضاوى المغربى، والترجى التونسى، واتحاد العاصمة الجزائرى، وشباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزانى، وآسيك ميموزا الإيفوارى، ومارومو جالنتس الجنوب إفريقى.

بينما ينافس سداسى الأهلى: محمد الشناوى، ومحمد عبدالمنعم، وعلى معلول، ومحمود «كهربا»، وحسين الشحات وبيرسى تاو، فضلًا عن مصطفى فتحى لاعب بيراميدز، على جائزة أفضل لاعب داخل القارة، وزميله الكونغولى فيستون مايلى.

وضمت القائمة كلًا من، ثنائى اتحاد العاصمة الجزائرى أسامة بن بوت وزين الدين بلعيد، والجزائرى أيمن محيوس لاعب يفردون سبورت السويسرى، والكونغولى ماكابى ليليبو لاعب فالنسيان الفرنسى، والمالى ديجيجى ديارا حارس مرمى يانج أفريكانز التنزانى، وثلاثى الوداد المغربى يحيى عطية الله، ويحيى جبران، ويسوف المطيع.

كما ضمت القائمة ثنائى ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى، بيتر شالوليلى ورونيون ويليامز حارس المرمى، بجانب ورانجا شيفافيور لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقى، وأخيرًا التونسى محمد على بن رمضان لاعب فرينكفاروزى المجرى. ويتنافس محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر على جائزة أفضل حارس فى القارة مع ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب والهلال السعودى، وأندريه أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون ومانشستر يونايتد الإنجليزى، والجنوب إفريقى رونوين ويليامز حارس منتخب جنوب إفريقيا وفريق صن داونز.

وتضم القائمة، أيضًا، إدوارد ميندى حارس مرمى أهلى جدة السعودى ومنتخب السنغال، وأسامة بنبوت حارس اتحاد العاصمة الجزائرى، ويوسف المطيع حارس الوداد المغربى، ودجيجى ديارا حارس مرمى منتخب مالى ونادى يانج أفريكانز التنزانى، وباب مامادو سى حارس منتخب السنغال للمحليين ونادى رويال بوسو دور البلجيكى، ولاندينج بادجى حارس منتخب السنغال تحت ٢٠ عامًا، ونادى أم صلال القطرى.

فيما ينافس السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى لنادى الأهلى، على جائزة أفضل مدرب فى القارة مع المغربى وليد الركراكى مدرب المغرب، وأليو سيسيه المدير الفنى لمنتخب السنغال، وعبدالحق بن شيخة المدير الفنى السابق لاتحاد العاصمة الجزائرى، والبلجيكى توم سانتفيت المدير الفنى لمنتخب جامبيا، وأمير عبدو من جزر القمر، المدير الفنى لمنتخب موريتانيا، وباسيرو كاندى المدير الفنى لمنتخب غينيا بيساو، وخوان ميشا المدير الفنى لمنتخب غينيا الاستوائية، وشيكينيو كوندى المدير الفنى لمنتخب موزمبيق، وباب ثياو المدير الفنى للمنتخب السنغالى للمحليين.