مجزرة إسرائيلية جديدة بالقرب من مجمع الشفاء الطبى فى غزة

كشف محمد الداعور، مراسل قناة الغد، عن تفاصيل مجزرة جديدة وقعت في شارع النصر بالقرب من مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وقال مراسل "الغد" إن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت عددًا من الصواريخ تجاه هذه المنطقة وعدد كبير من الإصابات يصل إلى مجمع الشفاء الطبي معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين العُزل.

مجمع الشفاء الطبي يستقبل مصابي المجزرة الإسرائيلية

وأضاف أن سيارات الإسعاف والسيارات المدنية تنقل الشهداء والمصابين، وعدد كبير نُقل قبل لحظات وإلى الآن يستقبل المجمع العديد من المصابين.

وتابع: "حتى الدواب تنقل المصابين والدراجات وزجاج السيارات مكسر والسيارات نفسها ملطخة بالدماء"، مشيرًا إلى أن المشهد لا يوصف، حيث وصلت أكثر من 50 إصابة فقط في هذه اللحظة إلى مجمع الشفاء.

وأوضح أنه على ما يبدو أن القوات الإسرائيلية المتوغلة قد تلقت ضربة قاسية لذلك تريد الانتقام بتلك الطريقة.