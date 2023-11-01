الطاهرى: هناك فصيل فلسطينى يدعم تهجير أهل غزة إلى مصر

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إن هناك فصيلا فلسطينيا كان يدعم نفس مخطط الاحتلال فيما يخص تهجير أهل قطاع غزة إلى مصر.

وأضاف الطاهري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن هذا الفصيل ينتمي عضويا للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، وكان شريكا في صفقة إبان حكم الإخوان لمصر بشكل أو بآخر وهي صفقة كشفها الرئيس محمود عباس.

تصفية القضية الفلسطينية

وتابع أن الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن أعلن أن الإدارة المصرية وقت حكم الإخوان الإرهابية لمصر كانت تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، وأن تكون التصفية على حساب سيناء المروية بدماء الشهداء، وليس مستغربا تجميع بعض الأدوات التي تستخدمها إحدى الدول من خارج الإقليم العربي لكي تمرر أجندتها في الإقليم، فهم مجرد كروت على طاولة ليس أكثر.