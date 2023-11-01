تامر مجدي يكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصيته في "العودة"

يعيش الفنان تامر مجدي، حالة من الروّاج الفني في هذه الفترة، بعد نجاح دوره في مسلسل "ورق التوت"، والذي تصدر من خلاله محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه تعاقد على مسلسل "العودة".

وكشف الفنان تامر مجدي، عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "العودة"، بطولة الفنان شريف سلامة، وتارا عماد، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف أمين جمال، ومن إخراج أحمد حسن، حيث سيجسد شخصية رجل صعيدي، وهي شخصية جديدة ومختلفة عليه لأنه صعيدي مدمن خبيث ومفتري على أهله ووالدته.

وتابع مجدي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "هذا هو التعاون الثاني مع المخرج أحمد حسن، وذلك بعدما جمع بيننا مسلسل إلا أنا، وبينا صداقة واحترام، وبالنسبة للفنان شريف سلامة، فهو شخصية جميلة والشغل مريح معه، كما أننا أصبحنا أصدقاء داخل اللوكيشن".

وعن تحضيره للشخصية، قال: "بحضر الشخصية حسب كلام وتفاصيل الشخصية التي أحصل عليها من خلال السيناريو، وأبدأ في التحرك وأمثل بمنطقها هي فبلاقي من تلقاء نفسي بتكلم ويتصرف بطريقتها بدون أي تحضير مني".

وعن الصعوبات التي واجهها أثناء التصوير، أكد أن المسلسل أغلب أحداثه في صعيد مصر، وكان أماكن التصوير صعبة بسبب تغير العوامل الجوية، والطقس.

واختتم حديثه: "المؤلف أمين جمال أخويا وصاحبي من ٢٠ سنة من أيام مدرسة السعدية وهو أكبر الداعمين ليا في الوسط الفني بشكل مهم وأنا بحبه على المستوى الشخصي والفني وقريب لقلبي جدًا".

أبطال مسلسل العودة

تدور أحداث مسلسل "العودة" ما بين القاهرة والصعيد، ويتناول قضية تهريب الذهب في الصعيد في إطار اجتماعي تشويقي، والمسلسل يُشارك في بطولته كل من شريف سلامة، تارا عماد، بسنت شوقي، محمد عبدالعظيم، فتوح أحمد، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، تامر مجدي، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.