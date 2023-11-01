الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الاستشعار من البعد" تدرب الباحثين وخريجى الجامعات لمواكبة المستجدات العالمية

الدكتور إسلام أبو
الدكتور إسلام أبو المجد

أكد الدكتور إسلام أبوالمجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أنه يتم  تدريب الباحثين والخريجين بالجامعات لمواكبة المستجدات بمختلف الجامعات والجهات البحثية العالمية، وذلك لتوفير الفرص للباحثين والخريجين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للتدريب على أحدث التقنيات العلمية، والاطلاع على المستجدات التي تشهدها العلوم بمختلف الجامعات والجهات البحثية العالمية.

وأضاف أبوالمجد أنه تم تدريب الطلاب على مشاريع مساحية، وكيفية استخدام أجهزة الرفع المساحية المتطورة المتقدمة التي تمتلكها هيئة الاستشعار، كما تم تدريبهم على تحليل وتدقيق المعلومات باستخدام الليزر الأرضي والجوي، واستخدام مثل هذه البيانات في محاكاة المناطق العمرانية في شكل مجسم ثلاثي الأبعاد.

وأشار إلى أن هناك خطتين تسير الهيئة وفقهما منهما رؤية الدولة 2030 وهي رؤية طموحة جدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي وضع هذه الخطة لكي تكون مصر من أحسن 30 دولة على مستوى العالم ولكي تكون مصر من أحسن 30 دولة يتطلب ذلك جهدًا كبيرًا في جميع المجالات، ومن هنا جاء دور كل قطاع وكل وزارة لوضع خطتها من أجل تحقيق هذا الهدف لكي نرتقي بالدولة المصرية ضمن أفضل 30 دولة حول العالم.

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البحث العلمى تعلن فتح باب التقدم لمشروعات التخرج "برنامج مشروعى بدايتى"

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صندوق رعاية النوابغ: نعمل على إيجاد آليات جديدة لتمويل مشروعات المبتكرين

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"رعاية المبتكرين" شريك استراتيجى لمسابقة "NASA Space Apps Cairo"

وأعلن الدكتور ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، عن فتح باب التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية.

ويستهدف البرنامج الباحثين من المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية المصرية، ممن لديهم ابتكار، ويرغبون في أن يصبحوا رواد أعمال.

وأكد خليل أن الصندوق يعمل على دعم الباحثين وتمويلهم ورعايتهم، وكذلك تمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي على القيام بذلك.

وأضاف خليل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الصندوق أعلن عن منحة دراسية بالشراكة مع 12 جامعة مصرية في مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجيا للعام الدراسي الجامعي 2023/ 2024، بإجمالي 60 منحة، وفقًا لقواعد وشروط هذه الجامعات.

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