الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 44 محضرا تموينيا في حملات تفتيشية على أسواق 3 مراكز بالمنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي الأسواق بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق والتأكد من جودة المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين.

وفى ذات السياق، حررت الوحدات المحلية بمراكز ( بني مزار ـ ديرمواس ـ مطاى) 44 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحلات الجزارة والمخابز البلدية المدعمة بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية وضبط الأسعار والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، منها 25 محضرا بديرمواس و6 محاضر بمطاي و13 محضرا ببني مزار حيث جاءت المخالفات ما بين (نقص وزن - غير مطابق للمواصفات - عدم إعطاء بون صرف ـ عدم نظافة ـ عدم وجود شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعارـ تصرف وتجميع حصة دقيق مدعم بغرض الاتجار في السوق السوداء ـ بيع بأزيد من السعر المقرر ـ عدم وجود فواتيرـ ذبح خارج المجازر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

 تكثيف الحملات على الأسواق منعا لأي محاولات احتكارية

كما تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة جهودها تنفيذا لتوجيهات المحافظ بالتوسع في إعداد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين ضمن مبادرة "خفض الأسعار"، حيث كان قد تم فتح 94 منفذا ثابتا ومتحركا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم وتيسيرا عليهم في أماكنهم، فضلا عن تكثيف الحملات على الأسواق منعا لأي محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها أو جودة المنتج.

حملات تموينية علي الأسواق بمراكز المنيا
حملات تموينية علي الأسواق بمراكز المنيا
حملات تموينية علي الأسواق بمراكز المنيا
حملات تموينية علي الأسواق بمراكز المنيا
حملات تموينية علي الأسواق بمراكز المنيا
حملات تموينية علي الأسواق بمراكز المنيا
حملات تموينية علي الأسواق بمراكز المنيا
حملات تموينية علي الأسواق بمراكز المنيا
حملات تموينية علي الأسواق بمراكز المنيا
حملات تموينية علي الأسواق بمراكز المنيا
المنيا تحرير 44 محضر تمويني حملات تفتيشية علي الأسواق مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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