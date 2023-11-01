الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ميقاتي: عدوان الاحتلال على غزة وجنوب لبنان وصمة عار على جبين الإنسانية

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

استنكر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، جرائم جيش الاحتلال  الإسرائيلي في غزة وجنوب لبنان.

وقال ميقاتي، إن الجرائم الإسرائيلية اليومية في قطاع غزة تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية، وتدمير لجميع القيم والمبادئ التي قامت عليها العدالة الدولية، ولسوء الحظ بات القوي يدعي امتلاك الحق في وقت نحن تربينا على أن الحق هو مصدر القوة.

وأضاف خلال كلمته في الاجتماع الدوري للحكومة اللبنانية، اليوم، أن العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وما ينتج عنه من شهداء وضحايا وتدمير منازل وحرق محاصيل ونزوح وأضرار اقتصادية ومالية تطال الوطن ككل، هي عناوين عريضة برسم المجتمع الدولي الساكت عن الحق.

الجرائم الإسرائيلية رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الإحتلال الإسرائيلي غزة العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي في غزة

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