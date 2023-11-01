التحقيق مع عامل متهم بقتل نقاش فى المنيب

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع عامل متهم بقتل نقاش بإطلاق الرصاص عليه خلال مشاجرة في منطقة المنيب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم فني بإحدى الشركات قام بقتل جاره، بعد مشاجرة وقعت بينهما بسبب خلافات الجيرة، على إثرها أطلق رصاصة اخترقت صدر الضحية، مما أسفر عن مقتله.

البداية عندما ورد بلاغ بحدوث مشاجرة ومتوفى بمنطقة المنيب بدائرة القسم.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "نقاش، توفى إثر إصابته بعيار نارى" طرف ثان "فنى بإحدى الشركات"، مُقيمان بعقار بذات المنطقة، قام خلالها الثانى بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش تجاه الأول فأحدث إصابته التي أودت بحياته لخلافات الجيرة.