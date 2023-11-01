الهلال الأحمر الفلسطينى: عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بعد انقطاعها (صورة)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بعد انقطاعها منذ الساعات الأولى لليوم الأربعاء، مؤكدة أن الانقطاع يتسبب في معاناة كبيرة للطواقم الطبية.

وقالت الجمعية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": عودة خدمات الاتصالات والإنترنت قبل قليل، بعد انقطاعها قسريا وبشكل متعمد منذ الساعة 02:00 فجر اليوم.

معاناة كبيرة تواجهها طواقم الإسعاف في مهامها مع انقطاع الاتصالات

وتابع بيان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: هذا الانقطاع المتكرر يزيد من معاناة الطواقم العاملة للاستجابة للكوارث وخاصة الطواقم الطبية.

كان الدكتور محمد الفتياني، المتحدث الرسمي باسم الجمعية الفلسطينية، قد قال في تصريحات سابقة لـ "الدستور" إنه منذ اللحظة الأولى للحرب في السابع من أكتوبر، رفعت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني درجة استجابتها في صفوف متطوعيها، وما زالت تقدم الخدمات الطبية من خلال المستشفيات وخدمات الطوارئ من خلال الإسعاف، والخدمات الإغاثية عن طريق الحد من مخاطر الكوارث، حيث يقدم فريق الجمعية دعمًا نفسيًا للعاملين في القطاع الطبي الذين يُشاهدون الأحداث، والأطفال الضحايا الذين شاهدوا القصف أو فقدوا أحدًا من ذويهم؛ ليتجاوزوا هذه المحنة.

تضرر مبان تابعة للهلال الأحمر.. و9 سيارات إسعاف

وأضاف "الفتياني" أن مباني تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني تضررت، خاصة مستشفى القدس، إلى جانب 9 سيارات إسعاف تضررت وخرجت عن الخدمة، وأنهم يُكملون خدماتهم بالرغم من المعوقات والتحذير بإخلاء المستشفيات وشُح المواد الإغاثية والطبية وخاصة الوقود، إلى جانب التشويش على أجهزة الاتصال والخطوط الأرضية وشبكة الإنترنت، مشيرًا إلى أنها كانت هناك مناشدة من الجمعية لشركائها من الجمعيات حول العالم، وجرى إرسال دعم بالفعل، كان على رأسها جمعية الهلال الأحمر المصري والتي تقدم جهدًا مباركًا، مضيفًا: نثمن جهد الجمعية المصرية على ما تقوم به.