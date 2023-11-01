رئيسة التليفزيون نائلة فاروق تعلن إطلاق «هنا فلسطين» من الفضائية المصرية

في ظل الجهود المبذولة من التليفزيون المصري لدعم القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الغاشم وحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وتوثيق ما يرتكبه جيش الاحتلال من مجازر وحشية ضد المدنيين بقطاع غزة، تابعت الإعلامية نائلة فاروق جهود العاملين بالقناة الفضائية المصرية في توثيق موقف مصر التاريخي من دعم القضية الفلسطينية منذ حرب ١٩٤٨ وحتي قمة القاهرة للسلام تحت رعاية الرئيس السيسي الذي خاطب المجتمع الدولي والرأي العام العالمي لوقف ما يحدث من انتهاكات ضد الفلسطينيين ومخطط تصفية القضية الفلسطينية علي حساب مصر وتأكيده الدائم عاي التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني من الثوابت.

“هنا فلسطين”

وأعلنت الإعلامية نائلة فاروق من خلال برنامج مباشر من مصر والذي يذاع علي شاشة القناة الفضائية المصرية بإطلاق “هنا فلسطين” من الفضائية المصرية من القاهرة لتكون صوت الشعب الفلسطيني أمام الرأي العام العالمي وكان ذلك أثناء تقديم حلقة عن مرور ٦٣ عاما علي تأسيس إذاعة فلسطين من القاهرة والتي استضافت فيها الكاتب والأديب والشاعر الفلسطيني إبراهيم بعلوشه الذي وصله خبر استشهاد أقاربه في غزة أثناء قصف جيش الإحتلال وقبل حضوره للبرنامج، كذلك الإذاعي مصطفي الحسيني رئيس إذاعة فلسطين الأسبق والذي قدم الشكر للتليفزيون المصري علي إطلاق “هنا فلسطين” من الفضائية المصرية الذي سيقدم من خلال برنامج مباشر من مصر وسيتم استضافة الشخصيات الفلسطينية ليتحدثوا عن قضيتهم ليكون التليفزيون المصري والقناة الفضائية المصرية منبرا للدفاع عن القضية وصوت الشعب الفلسطيني للعالم.

البرنامج أذاع فيلم نادر عن الجيش المصري في حرب ٤٨ ودخول غزة بعد طرد العصابات الصهيونية وأيضا فيلم لشهداء الجيش المصري في حرب فلسطين والمجازر الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، تقرير عن مرور ٦٣ عاما علي تأسيس إذاعة فلسطين من القاهرة، كما يستضيف البرنامج في حلقة “هنا فلسطين” من القناة الفضائية المصرية، المستشار غازي فخري عضو المجلس الوطني الفلسطيني وبعض من قيادات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالقاهرة للحديث عن حجم الجرائم الوحشية التي أرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ودور مصر في دعم القضية الفلسطينية تاريخيا.



البرنامج تقديم المذيعة إيمان العقاد، إخراج شريف الجمال وحسام أحمد، إعداد ثناء عبد الباسط، ورئيس التحرير علي عثمان، إشراف المخرج خالد الإتربى رئيس الفضائية المصرية، ويذاع الأحد في السابعة مساءا علي الفضائية المصرية.