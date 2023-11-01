الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: فتح معبر رفح لخروج الجرحى الفلسطينيين انتصار للقيادة السياسية

الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر

ثمن حزب المؤتمر، برئاسة النائب الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، فتح معبر رفح لخروج أوائل الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة من قطاع غزة إلى مصر.

وأوضح حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، أن فتح معبر رفح لخروج بمثابة انتصار جديد للقيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية، ووقف التصعيد للحفاظ على أرواح الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

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دعم مصر للشعب الفلسطيني 

وأكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة، على أن خروج الجرحى الفلسطينيين من معبر رفح لدخولهم مستشفى العريش، خير دليل على دعم مصر للشعب الفلسطيني وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للجرحى من الشعب الفلسطيني الشقيق.

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معركة دبلوماسية 

وأشار حزب المؤتمر إلى أن الدولة المصرية تقود معركة دبلوماسية سوف تضاف لمعاركها الدبلوماسية التى سيتفاخر بها الأجيال القادمة فمنذ بداية الحرب بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، تتسم مصر بصوت العقل والرشادة والتى وضعت المبادئ التى لم يختلف عليها جميع الأطراف وتسعى فيها للانتصار لمصالح أبناء قطاع غزة.

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محلل سياسى: فتح معبر رفح هو انتصار للدبلوماسية المصرية

قضية مصيرية 

وتابع حزب المؤتمر أن القضية الفلسطينية تمثل لدى مصر قضية مصيرية لم تتخلى عنها يومًا ما، عبر كل المحن التاريخية التى مرت بالشعب الفلسطينى جراء الانتهاكات التى تمارسها سلطة الاحتلال فى اختراق واضح لكافة المواثيق والمعاهدات.

يأتي هذا فيما استقبل اليوم معبر رفح البري، الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفى الميداني الذي دفع به المجتمع المدني وهو مجهز بكل الإمكانيات وهو عبارة عن سيارات كبيرة للغاية وبداخلها قوافل طبية وغرف عمليات للتعامل مع أي حالة يتم نقلها وقت عبور المساعدات.

كما شاركت وزارة الإنتاج الحربي بمستشفى ميداني من إنتاج "مصنع ٢٠٠" لدعم المصابين في الأحداث الأخيرة من عدوان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

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