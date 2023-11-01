بعد وفاة سارة حسن.. معلومات لا تعرفها عن الأورام الخبيثة

تصدر خبر وفاة الإعلامية سارة حسن تريند البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية.

وفاة الإعلامية سارة حسن

ورحلت عن عالمنا الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض سرطان المخ، وخضعت لعملية استئصال ورم خبيث، لكن ذلك السرطان سرعان ما عاد بقوة وأثر على صحتها ودخلت في غيبوبة.

وتزامنًا مع رحيل الإعلامية سارة حسن إثر مرض سرطان المخ، نرصد لكم في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن الأورام الخبيثة، وذلك وفقًا لموقع "verywellhealth"، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

بعد وفاة سارة حسن.. معلومات لا تعرفها عن الاورام الخبيثة

معلومات لا تعرفها عن الأورام الخبيثة

تعد الأورام الخبيثة أورامًا سرطانية قد تسبب الوفاة وتنمو بشكل سريع جدًا وتنمو في أنحاء مختلفة من الجسم من خلال عملية الانبثاق، وتعد عملية تكاثر الخلايا الغير طبيعية التي تعمل على تشكيل أورام خبيثة أسرع من غيرها، وتختلف أنواع الأورام الخبيثة باختلاف أنواع الخلايا السرطانية.

وتتعدد أسباب الإصابة بالسرطان وقد يرتبط بالسمنة والتدخين واستهلاك الكحول والنظام الغذائي السيئ والتلوث البيئي والتعرض للمعادن الثقيلة والسموم، ومن أكثر الأنواع السابقة شيوعًا خلايا الساركوما والخلايا السرطانية.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن سرطان الدماغ يعني تكاثر خلايا غير طبيعية في أنسجة المخ، وعلى الرغم من أنه من المتبع تسمية مثل هذه الأورام باسم عام وشامل وهو أورام الدماغ، إلا أنه ليس بالضرورة أن تكون كل هذه الأورام التي تنشأ في الدماغ أورامًا سرطانية، لهذا يتم استخدام مصطلح سرطان الدماغ للتعبير عن الأورام الخبيثة فقط.

بعد وفاة سارة حسن.. معلومات لا تعرفها عن الاورام الخبيثة

أعراض سرطان الدماغ الأكثر شيوعًا

والأعراض الواردة أدناه هي أعراض سرطان الدماغ الأكثر شيوعًا:

الصداع.

الضعف والهزال.

تشوّش الحركة.

صعوبة في المشي.

نوبات من التشنجات.

أعراض سرطان الدماغ الأقل شيوعًا

وتشمل أعراض سرطان الدماغ الأقل شيوعًا ما يأتي:

تغيّر في الحالة الإدراكية.

شعور بالغثيان والقيء.

تغيرات في الرؤية.

صعوبات في التكلم.

تغيرات تدريجية في القدرة العقلية أو في الإدراك العاطفي.