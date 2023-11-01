"القاهرة الإخبارية": إنهاء إجراءات مزدوجى الجنسية من الجانب الفلسطينى لمعبر رفح

أكد مصطفى عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنه يتم الآن إنهاء إجراءات حاملي الجنسيات المزدوجة من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.

وقال عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك عددًا كبيرًا من المستشفيات المصرية أعلنت جاهزيتها لاستقبال مصابي غزة، أبرزها مستشفى الشيخ زويد ومستشفيات رفح.

وأكد أن هناك تنسيقًا مصريًا فلسطينيًا لتوفير الدعم للمصابين في غزة، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص سيارات إغاثية لنقل المصابين من قطاع غزة إلى مستشفيات مصرية.