الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. للمرة الثانية.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين

قوات الاحتلال تقتحم
قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة جنين، للمرة الثانية في غضون ساعات، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، من شوارع جنين-الناصرة، وجنين-نابلس، وشارع حيفا، ووصلت إلى محيط مخيم جنين.

واقتحمت وحدات خاصة من جيش الاحتلال، أمس الثلاثاء، حي الجابريات في المدينة، وداهمت منزل أمين سر إقليم حركة "فتح" في محافظة جنين عطا أبو رميلة، قبل أن تعتقله مع نجله أحمد، عقب الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

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