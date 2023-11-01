الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تظاهرة فى العاصمة تونس تنديدا بمجازر الاحتلال

تظاهرة فى العاصمة
تظاهرة فى العاصمة تونس تنديدا بمجازر الاحتلال

شهدت العاصمة التونسية، منذ قليل، تظاهرة حاشدة تنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة، وآخرها مجزرة مخيم جباليا التي أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى.

 

وتجمع المتظاهرون أمام المسرح البلدي وسط شارع الحبيب بورقيبة، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين الشعارات المنددة بعدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا.

 

ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، تشهد العاصمة تونس، والمدن التونسية كافة، تظاهرات وفعاليات ووقفات يومية، إسنادا لشعبنا.

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