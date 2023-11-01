مسؤول أممى يدعو مجلس الأمن إلى دعم "وقف إطلاق النار"

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، مجلس الأمن الدولي إلى "الاتحاد ودعم وقف لإطلاق النار من أجل إنهاء دوامة الموت في الشرق الأوسط".

وقال جراندي، في إحاطته أمام مجلس الأمن في نيويورك: "يمكن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن ينهي على الأقل دوامة الموت هذه"، معربا عن أمله بأن تتجاوز الدول الأعضاء الانقسامات وتمارس سلطتها، محذرًا من أن الاختيارات التي سيتخذها الأعضاء ستوسم الجميع لأجيال عدة.

وفيما الوضع الإنساني "الكارثي" مستمر في التدهور في قطاع غزة بحسب الأمم المتحدة، كان غراندي واضحا خلال مؤتمر صحفي عقد في نهاية جلسة المجلس وقال "لا يريد الفلسطينيون مغادرة غزة، ويريدون دخول المساعدات إلى غزة، ويجب أن يكون ذلك هو الأولوية".