الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أمر شائن".. بيرس مورجان يدين قصف إسرائيل المتعمد لمخيم جباليا

بيرس مورجان
بيرس مورجان

أدان الصحفي الشهير بيرس مورجان القصف الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء لمخيم اللاجئين "جباليا" في غزة، والذى أسفر عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني داخل الملجأ.

ونشر مورجان صورة للدمار الذى حل بالمخيم عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، ليوجه إدانة لدولة الاحتلال.

وكتب مورجان على الصورة التي نشرها: "إن قصف إسرائيل المتعمد لأكبر مخيم للاجئين في غزة، حتى ولو كان أحد قادة حماس هناك، هو أمر شائن ولا يمكن الدفاع عنه".

وأعلنت مصادر صحفية فلسطينية، الثلاثاء، استشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطينى فى مجزرة إسرائيلية بشعة بحق المدنيين فى معسكر جباليا شمال غزة.

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