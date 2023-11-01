الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن فى جولة شرق أوسطية جديدة.. والبداية من إسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

يتوجّه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، الجمعة، في إطار جولة شرق أوسطية جديدة مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الخامس والعشرين، وفق ما أعلن متحدّث باسمه.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في تصريح للصحفيين، إن بلينكن "سيلتقي مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وستكون له محطات أخرى في المنطقة"، وفقما نقلت "فرانس برس".

وجاء إعلان الخارجية الأمريكية بعدما وافق مجلس الشيوخ على تعيين جاكوب ليو، سفيرا لدى إسرائيل، ليشغل هذا المنصب الدبلوماسي الرئيسي في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حربا مع حماس.

وحصل جاكوب الذي كان يشغل منصب وزير الخزانة في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما، على 53 صوتا مقابل 43 صوتا، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

ووعد جاكوب بالوقوف إلى جانب قادة إسرائيل في الوقت الذي يردون فيه على الهجوم المباغت للجماعة المسلحة في 7 أكتوبر.

وأبلغ أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة تأكيد تعيينه في وقت سابق في أكتوبر أنه "في هذه اللحظة، لا توجد مهمة أعظم من أن يطلب منه تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة إسرائيل".

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