الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استقالة مدير مفوضية حقوق الإنسان بنيويورك احتجاجا على الإبادة الجماعية فى غزة

مدير مكتب نيويورك
مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كريج مخيبر

أعلن مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كريج مخيبر استقالته من منصبه، احتجاجًا على تعاطي الهيئات الأممية مع الوضع في قطاع غزة.

وشدد "مخيبر" على ضرورة تحمل المنظمة الأممية لمسؤولياتها، وقال: «نشهد، مرة أخرى، إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا، ويبدو أن المنظمة التي نخدمها عاجزة عن وقفها، ما يحدث بغزة حالة إبادة جماعية»، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن حصيلة غارات إسرائيلية على مخيم جباليا «تجاوزت 400 شهيد وجريح»، وأن كثيرًا من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

وقال شهود عيان إن «مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا» الذي بضم أكبر كثافة سكانية في القطاع، وقالوا إن مربعًا سكنيًا كاملًا جرى تدميره بشكل كامل، وأكدوا أنه لا يمكن إحصاء عدد القتلى في مجزرة جباليا نظرًا لوجود المئات تحت الأنقاض أغلبهم نساء وأطفال.

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