الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تراجع تأييد الأمريكيين العرب لبايدن والديمقراطيين بسبب دعم إسرائيل

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أظهر استطلاع جديد للرأي، أن تأييد الأمريكيين العرب للرئيس الأمريكي جو بايدن، وهم ناخبون لهم صوت مؤثر في الولايات غير المحسومة انتخابيًا، انخفض من أغلبية مريحة في عام 2020 إلى 17% فقط، وسط غضب متزايد من دعم الرئيس الديمقراطي للهجمات الإسرائيلية على غزة.

ووفق الاستطلاع الذي أجراه "المعهد العربي الأمريكي"، فإن دعم الأمريكيين من أصل عربي لبايدن، والذي بلغ 59% في عام 2020، انخفض حتى قبل اندلاع أعمال العنف في الشرق الأوسط إلى 35%، لكنه تراجع إلى نصف ذلك بعد شن الحرب.

وبهذا الاستطلاع، تكون هذه هي المرة الأولى منذ بداية إجرائه عام 1997 التي لم يعد فيها غالبية الأمريكيين من أصل عربي ديمقراطيين، إذ إن 32% منهم يعتبرون الآن جمهوريين و31% مستقلين.

وقال 40% ممن شملهم الاستطلاع إنهم سيصوتون للرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل في عام 2024، بزيادة خمس نقاط مئوية عن عام 2020.

ويعد هذا الاستطلاع أحدث دليل على أن حملة بايدن الرامية لفوزه بفترة رئاسية ثانية تواصل سريعا فقدان تأييد الأمريكيين المسلمين والعرب؛ بسبب دعمه القوي لإسرائيل.

وتقليدا، يصوت هؤلاء الناخبون للمرشحين الديمقراطيين ولهم دور بارز في الولايات غير المحسومة، مثل ميشيجان وأوهايو وبنسلفانيا، التي يمكن أن تكون فاصلة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

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