الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إبراهيم سالم: تصريحات مدبولى رسالة للعالم أن مصر بخير وموجودة فى الريادة

إبراهيم سالم شيخ
إبراهيم سالم شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء

قال إبراهيم سالم، شيخ مشايخ  قبائل جنوب سيناء، إن الرئيس السيسي تحدث عن تنمية سيناء وتطويرها، مؤكدًا أن هناك اهتماما كليا وجزئيا بتطوير سيناء.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن كلام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من رفح ومنطقة الجورة وهما في العمق الاستراتيجي لشبه جزيرة سيناء، رسالة للعالم كله أن مصر بخير وأنها أبية وموجودة في الريادة.

مصر لا تتخلى عن أبنائها ولا شعبها ولا فلسطين

وأكد أن مصر لا تتخلى عن أبنائها ولا شعبها ولا فلسطين ولا قضية فلسطين، مشيرًا إلى أن التنمية في سيناء بدأت وظهرت وأبناء سيناء وطنيتهم نابعة من الفتوحات الإسلامية على مر العصور من 48 و56 و67 وحرب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر العظيم والذي رفع رأس العرب والمسلمين.

وأشار إلى أن التحام  أبناء القبال مع الجيش جعل العدو الإسرائيلي ككتاب مفتوح أمام المخابرات المصرية بسبب بدو سيناء الذين كانوا يعملون خلف الجبهات.

إبراهيم سالم سيناء مصطفى مدبولى رسالة للعالم مصر بخير الريادة أبناءها لا فلسطين الرئيس السيسي تنمية سيناء

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