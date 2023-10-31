“آداب الوادي الجديد” تُنظم ورشة تعريفية عن الحركة الكشفية (صور)

نظمت كلية الآداب جامعة الوادى الجديد ورشة تعريفية عن (الحركة الكشفية)، حاضر بها قائد تدريب محمد مسعد عوض مشرف نشاط الجوالة والخدمة العامة برعاية الشباب المركزية بجامعة الوادى الجديد، وذلك بحضور دكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، والجوالين من طلبة الكلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والدكتور محمد عبد السلام عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

آداب الوادي الجديد

وصرح الدكتور إسلام عامر، بأن الهدف من عقد هذه الورشة تفعيل نشاط الجوالة بالكلية وتعريف المشاركين بمبادئ وأهداف الحركة الكشفية، وإكسابهم مهارة التخيم.

وأضاف دكتور خلف بدوي منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، أن الورشة تتضمنت عدة محاور منها: مفهوم الحركة الكشفية، وتاريخها، ومبادئها، وأهدافها، والقانون الكشفي، ومراحلها العمرية، ثم عرض للهيكل التنظيمي للحركة الكشفية على المستوى العالمي، والعربي، والمحلي، ثم الزي الكشفي وشاراته، والهيكل التنظيمي للعشيرة، ونظام تأهيل القادة، وقادة القادة، وتم تدريب الجوالين على نصب الخيم، وأخيرًا تم تكريم الطلاب الحاصلين على دورة رواد الرهوط، والرواد الأكابر، والدراسة الأولية إعداد قادة الوحدات الجدد.

آداب الوادي الجديد

جامعة الوادي الجديد تشارك في مناقشة خطة تطوير تعليم اللغة الفرنسية

كما شارك قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، فى مناقشة خطة تطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر وذلك بدعوة كريمة من المستشار الثقافي للسفارة الفرنسية بجمهورية مصر العربية لرؤساء أقسام اللغة الفرنسية بالجامعات المصرية الحكومية، والخاصة.

وذكر الدكتور مصطفى فاروق المشرف على قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب وممثلًا للجامعة، خلال اللقاء أن هذه المشاركة تعد الأولى لجامعة الوادي الجديد وذلك لتقييم القسم ووضعه على خريطة تعليم اللغة الفرنسية حيث أنه يمثل المصدر الوحيد في محافظة الوادي الجديد لتعلم اللغة الفرنسية، وخلال القاء تم عرض الاحتياجات وسبل الدعم عن طريق تقديم منح دراسية وتدريبات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب وتوفير كافة السبل التي تمكن طلاب