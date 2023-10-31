عادل حمودة: مصر سعت فى الفترة الأخيرة لتوحيد الفصائل الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن مصر باستمرار تحنو على الفلسطينيين، وتكاد تكون من الدول العربية القليلة التي لم تقترب من فلسطيني أو تهدد حياة أي فلسطيني.

وأضاف حمودة، اليوم الثلاثاء، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر خلال السنوات الأخيرة، بدأت تسعى لضم الفصائل الفلسطينية لتوحيدهم وتحاول أن تجعل السلطة الفلسطينية موحدة.

وأكد حمودة أنه كلما تنجح أو تقترب المفاوضات من النجاح بين الجانب الاسرائيلي والفلسطيني والوصول إلى نقطة إيجابية، كان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل دائمًا يفسد الأمر.