الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكاراتيه يتلقى تهنئة من الاتحادين الإفريقي والمغربي بعد إنجاز بطولة العالم

بعثة منتخب الكاراتيه
بعثة منتخب الكاراتيه

تلقى الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي تهنئة خاصة بمناسبة الإنجاز التاريخي، الذي حققه لاعبو منتخبنا الوطني في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت بالمجر.


أرسل طاهر المصباحي نائب رئيس الاتحاد الدولي  ورئيس الاتحاد الأفريقي برقية تهنئة للدهراوي بعد الأداء البطولي الذي قدمه لاعبو منتخبنا الوطني في بطولة العالم .


وجاءت البرقية التي أرسلها المصباحي للدهراوي على النحو التالي: "بالنيابة عن نفسي وعن مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للكاراتيه نتقدم بالتهاني لمجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه على الإنجاز الذي حققه في بطولة العالم التي أقيمت بالمجر".
وأضاف "الالتزام والموهبة ظهرت واضحة لدى لاعبي المنتخب المصري وهم يدافعون عن ألوان بلدهم وعن القارة الإفريقية".


وأوضح: "النتائج التي حققها لاعبو المنتخب المصري والميداليات التي حصدها اللاعبون برهنت على مدى التحضير الجيد والمتميز لتلك البطولة العالمية".


ومن جانبه، وجه محمد مقتابل رئيس الاتحاد المغربي للكاراتيه برقية تهنئة للاتحاد المصري جاءت على النحو التالي "إنه من دواعي السرور والفخر، أن أتقدم إلى شخصكم أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء الجامعة المغربية للكاراتيه بأحر التهاني الصادقة على الإنجاز الكبير والتاريخي الذي حققه المنتخب المصري في بطولة العالم التي أقيمت بالمجر، هذا الإنجاز المستحق لم يأت بالصدفة بل هو ثمرة العمل الجاد والطموح للاتحاد المصري للكاراتيه لتحقيق الأفضل في المستقبل".


وقام الاتحاد المصري للكاراتيه بالرد على التهاني التي وصلته بالتأكيد على أنها تحمل معاني الصدق وتعكس مدى العلاقات الطيبة بين الجميع.


يذكر أن المنتخب المصري للكاراتيه احتل المركز الثاني في جدول الترتيب العام ببطولة العالم، حيث حصد المنتخب 8 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين و ميداليتين فضيتين وأربع ميداليات برونزية.


وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب عبد الله ممدوح وزن 75 كجم و يوسف عماد وزن -84 كجم.. بينما جاءت الفضية من نصيب كوميتيه جماعي رجال و طه طارق وزن +84 كجم.


أما الميداليات البرونزية فجاءت من نصيب الكاتا جماعي سيدات و نورسين علي و منة شعبان و ريم سلامة وحقق منتخبنا لذوي الاحتياجات الخاصة إنجازًا تاريخيًا بعد حصد المركز الأول في جدول ترتيب البطولة متفوقًا على إسبانيا واليابان، وذلك برصيد 9 ميداليات متنوعة بواقع ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية وخمس ميداليات برونزية.


توج بالميداليات الذهبية كلًا من: “عبد العزيز عاصم، سلمى علاء، أحمد وحيد“، وحققت اللاعبة نادين يوسف الميدالية الفضية.. وحصل على الميداليات البرونزية كلًا من: “حازم محمد، مصطفى أبو الفتوح، عادل شباب، مروة أحمد، وروان خليل“.

حازم محمد مصطفى محمد مقتابل طاهر المصباحي المنتخب المصري أقيمت بالمجر رئاسة محمد الدهراوي

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