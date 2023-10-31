ضياء رشوان: "الأمن القومى خط أحمر.. ولن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية"

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي طرف.

وأضاف رشوان، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تحركت منذ اللحظة الأولى للأزمة الحالية في غزة لأن هذا قدر مصري دائم، مؤكدًا أن الموقف المصري واضح منذ الدقيقة الأولى للأحداث، فمصر لا تخشى فقط على أمنها القومي من نزوح وتهجير الأخوة الفلسطينيين، حتى أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكلية الحربية أن مصر لا تريد تصفية القضية الفلسطينية، وفي الحقيقة، الدبلوماسية الرئاسية تكون حاسمة في مثل هذه المواقف.

وأكد رشوان، أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، وإن كان ثمة شيء إيجابي في الأزمة الخطيرة الراهنة سيكون عودة الوعي.