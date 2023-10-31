الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: "الأمن القومى خط أحمر.. ولن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية"

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي طرف.

وأضاف رشوان، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تحركت منذ اللحظة الأولى للأزمة الحالية في غزة لأن هذا قدر مصري دائم، مؤكدًا أن الموقف المصري واضح منذ الدقيقة الأولى للأحداث، فمصر لا تخشى فقط على أمنها القومي من نزوح وتهجير الأخوة الفلسطينيين، حتى أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكلية الحربية أن مصر لا تريد تصفية القضية الفلسطينية، وفي الحقيقة، الدبلوماسية الرئاسية تكون حاسمة في مثل هذه المواقف.

وأكد رشوان، أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، وإن كان ثمة شيء إيجابي في الأزمة الخطيرة الراهنة سيكون عودة الوعي.

القاهرة الإخبارية الأمن القومي المصري القضية الفلسطينية الرئيس عبدالفتاح السيسي

مواد متعلقة

وزير فلسطيني سابق: الاحتلال يقوم بـ"هجمات غاشمة" على غزة لإخفاء فشله

عادل حمودة: "نحن أمام قضية استعمارية واستيطان لا مثيل لها"

البنتاجون: 300 جندى أمريكى إضافيين يتوجهون للشرق الأوسط

"القاهرة الإخبارية": 66 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

"القاهرة الإخبارية": الخارجية الفرنسية تعلن وفاة طفلين فرنسيين فى غزة

المقاومة الفلسطينية تعلن موعد الإفراج عن بعض المحتجزين الأجانب

مراسلة “القاهرة الإخبارية”: التوغل الإسرائيلى استهدف مناطق ساحلية ومفتوحة بالقطاع

دينا أبى صعب: لا حيلة ولا أدوات لدى الأمم المتحدة لتغيير الواقع على أرض غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل فتح معبر رفح البرى غدًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

أحمد موسى: هناك مخاطر من وجود قوات دولية من حلف الناتو على حدود معبر رفح

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

كيف تعامل “مبارك” مع المقترح الألمانى بتدويل معبر رفح؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"