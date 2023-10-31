مصرى يُثمّن جهود القاهرة لعلاج مصابى غزة: موقف مشرّف للإنسانية

أشاد أحمد رضوان، مواطن مصري، بالجهود المصرية المتواصلة لحدوث انفراجة في أزمة أشقائنا الفلسطينيين بكل السبل المتاحة لتخفيف قسوة الحرب الغاشمة عليهم.

وقال رضوان إن موافقة مصر على دخول المصابين عبر معبر رفح للعلاج وتقديم المساعدات الطبية لهم هو موقف مشرف للإنسانية ودرس للشعوب العربية بضرورة التكاتف والتعاون لإيجاد سبل إنقاذ مناسبة للمدنيين العزّل والأطفال الأبرياء، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية: "أثبتنا بإصرارنا البطولي على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح البري، لنجدة أشقائنا في غزة المحاصرة".