الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ميناء دمياط تُنظم ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

عقدت هيئة ميناء  دمياط، اليوم الثلاثاء، ندوة توعية عن الصحة الإنجابية ومواجهة العنف ضد المرأة بالتعاون والتنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص بوزارة النقل ووحدة تكافؤ الفرص بهيئة ميناء دمياط ووزارة الصحة والسكان والإدارة المركزية للموارد البشرية بالهيئة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، برفع الوعى الصحى للعاملين وتنفيذ العديد من برامج التوعية ذات العلاقة بمحاور الارتقاء بالأسرة وتوعية السيدات العاملات، وإعمالا لمبدأ عقد الشراكات مع الجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحت رعاية اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة.

جاء ذلك بحضور أعضاء وحدة تكافؤ الفرص بوزارة النقل وعدد كبير من السيدات العاملات بالهيئة حيث تطرقت فاعليات الندوة التثقيفية لعدد من الموضوعات أهمها توضيح مفهوم الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والأسس الصحيحة لتربية الأبناء إلى جانب توضيح مفهوم العنف ضد المرأة وأفضل السبل لمواجهته.

كما تضمنت الندوة نقاشات متبادلة بين السادة الحضور والعاملات بالهيئة اللذين أشادوا بمدى الاستفادة التى أثمرت عنها تلك النقاشات من رفع  الوعى الصحى والإجتماعى.

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