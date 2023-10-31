الحكومة من رفح: سيناء ملك المصريين و400 مليار جنيه لتنمية أرض الفيروز

- تنفيذ مراحل جديدة من مدينتى «رفح» و«بئر العبد» الجديدتين

-21 تجمعًا تنمويًا تضم 17.4 ألف منزل بدوى لاستيعاب 69 ألف نسمة

- القيادة السياسية تعمل على حل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة لسكان غزة

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، رفض مصر سياسة العقاب الجماعى التى تُمارس ضد سكان قطاع غزة.

ودعا «مدبولى»، خلال مؤتمر صحفى أمام ميناء رفح البرى، دول العالم إلى إدانة سقوط الضحايا المدنيين من الجانبين وفقًا لمنظور عادل، مشددًا على أن مصر ضد أى استهداف للمدنيين من أى جانب، وهو ما تنص عليه القوانين الدولية.

وقال إنه من أول لحظة مصر تتحرك على كل المستويات، بدءًا من القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكل أجهزة الدولة التى تعمل على حل هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التى يتعرض لها سكان قطاع غزة الأبرياء، من حجم دمار كبير وأعداد ضحايا كثيرة، مضيفًا أن هدفهم كله التعامل مع الأزمة الإنسانية.

ووجّه الشكر لكل القيادات والمجتمع المدنى، سواء داخل مصر أو خارجها ولكل الحكومات التى كانت من أول لحظة حريصة على تقديم المساعدات إلى أهالى غزة، مشيرًا إلى أنه على المستوى المحلى كان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والهلال الأحمر و«حياة كريمة»، وجمعية «أبناء سيناء»، وكل مؤسسات المجتمع المصرى التى تشارك وتقدم قوافل كبيرة جدًا، هدفها المساعدة فى حل الأزمة الإنسانية الموجودة فى قطاع غزة، والعديد من الدول والمؤسسات الدولية تشارك فى نفس الموضوع.

وأكد حرص مصر على توصيل كل المساعدات إلى أهل غزة، موجهًا الشكر للجميع الذين يعملون على مدار ٢٤ ساعة من المتطوعين والزملاء من المجتمع المدنى أو الدولى بهدف دخول المساعدات إلى القطاع.

وأضاف أنه لن يكون هناك استقرار فى المنطقة دون حل الدولتين، موضحًا أن مصر تدعو العالم لتبنى هذا الحل الشامل الذى يضمن عدم تكرار الأزمة الإنسانية الحاصلة الآن، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر الدول التى تحملت عبء الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عام ١٩٤٨.

وبيّن أن مصر قدمت آلاف الأرواح للدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا واجب على الدولة المصرية ولا يحدث على سبيل التفاخر.

وشدد على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أحد ولن تقبل إلا بحل الدولتين، مشيرًا إلى أن أى حلول أخرى سينتج عنها عدم الاستقرار والأمن لكل الدول فى المنطقة.

وأكد حرصه على الوجود اليوم إلى جانب الوزراء والمسئولين للإعلان عن تدشين عملية التنمية الكبرى فى شمال سيناء باستثمارات تتجاوز ٤٠٠ مليار جنيه، التى ستعمل الدولة على ضخها خلال الفترة المقبلة لتحقيق تنمية شاملة ومتكاملة لهذه المنطقة، لخدمة أهالى شمال سيناء ولجميع المصريين.

وجدد دعوة القيادة السياسية والشعب المصرى لإنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التى يعانى منها أهالى قطاع غزة، وأن يتوقف الدمار الذى لن يؤتى ثماره أبدًا على المدى القصير أو البعيد، مع ضرورة أن يتم النظر لحل هذه القضية الأزلية بأسلوب عادل يحقق مصلحة كل الأطراف.

يؤكد: ١١٤ مليار جنيه لتنفيذ 35 ألف وحدة سكنية فى شمال سيناء حتى يونيو 2030

وضع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حجر أساس التجمع التنموى الحضرى ومزرعة فى قرية «العجراء» بمركز رفح، الذى يشمل تنفيذ ٢٠٠ وحدة سكنية، والتجمع التنموى فى «الجورة» بمركز الشيخ زويد، الذى يتضمن تنفيذ ٨٣٠ منزلًا بدويًا لاستيعاب ٣٣١٧ نسمة.

وحسب العرض التقديمى، الذى استعرضه رئيس الوزراء، خلال زيارته شمال سيناء، أمس، تشمل خطة التطوير الاستراتيجى للمحافظة تنفيذ مراحل جديدة من مدينتى «رفح الجديدة» و«بئر العبد الجديدة»، بجانب تجمعات تنموية حضرية، بالإضافة إلى الإسكان البديل، باستثمارات تصل إلى ١١٤.٦ مليار جنيه، خلال الفترة من أكتوبر ٢٠٢٣ حتى يونيو ٢٠٣٠، شاملًا ذلك تنفيذ ٣٥ ألف وحدة سكنية.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن المخططات التنموية الحضرية التى سيتم تنفيذها تتمثل فى إقامة ٢١ تجمعًا تضم ١٧.٤ ألف منزل بدوى، لاستيعاب ٦٩ ألف نسمة، وذلك فى مدن رفح والشيخ زويد والعريش.

وأضاف أن المخطط يتضمن تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مدينة «بئر العبد الجديدة» على مساحة ٢٧٠٠ فدان، لاستيعاب ٥٠ ألف نسمة، وتتضمن مناطق إسكان بنوعيها، ومناطق خدمات، وحى الصيادين وأنشطة استثمارية، وحدائق ومناطق مفتوحة وأنشطة ترفيهية، بالإضافة إلى مشروعات سياحية وحديقة مركزية.

ويشمل المخطط كذلك تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة «رفح الجديدة»، بعدما تم فى المرحلة الأولى تنفيذ ٤٣٥٢ وحدة سكنية، ومن المخطط البدء فى المرحلة الثانية، التى تتضمن إقامة ٩٢٤٨ وحدة سكنية أخرى، واستكمال منطقة المنشآت الخدمية، وفق رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ ١١ تجمعًا تنمويًا فى شمال ووسط سيناء، شاملة منازل بدوية فى بئر العبد ونخل والحسنة، وإسكانًا اجتماعيًا فى مناطق أخرى.

وتابع: «تم التوافق على أن يكون هناك ٢١ تجمعًا، مقسمة على ٣ مراكز رئيسية، بواقع ٦ تجمعات فى رفح لاستيعاب ٣٧ ألف نسمة، و١١ تجمعًا فى الشيخ زويد لاستيعاب ٢٧ ألف نسمة، و٤ تجمعات فى العريش لاستيعاب ٥ آلاف نسمة».

وأفاد بأنه سيتم تخطيطها بصورة تراعى الطابع البدوى المعتاد، كما تم التصميم والتخطيط بمعرفة أبناء المنطقة، لتنفيذه بصورة تلائم الطبيعة والخلفية الثقافية والحضارية لهم.

واختتم بقوله: «هذه المشروعات سيتم تنفيذها بسواعد أبناء سيناء تحت الإشراف الكامل للدولة؛ حتى نضمن أن تخرج هذه التجمعات الجديدة بالطريقة المنشودة المتمثلة فى تجمعات حضارية على أعلى مستوى».

قائد الجيش الثانى الميدانى: مرابطون لحماية الأمن على الاتجاه الشمالى الشرقى

أكد قائد الجيش الثانى الميدانى، اللواء أركان حرب محمد ربيع، أن رجال الجيش الثانى الميدانى لا يدخرون جهدًا فى الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية، لتنفيذ أى مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومى على الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى.

وقال «ربيع»، فى كلمته خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بمشايخ وعواقل شمال سيناء، فى مدينة العريش، أمس: «إننى باسم رجال الجيش الثانى الميدانى أرحب برئيس الوزراء، فى إحدى القلاع العسكرية المصرية، جيش التضحية والفداء والنصر أو الشهادة، كما أرحب بهذا الحضور الكبير من الأجهزة التنفيذية للدولة ورجال السياسة والثقافة والفن والإعلام المصرى وشيوخ وعواقل سيناء».

وأضاف قائد الجيش الثانى الميدانى: «رجال الجيش الثانى تربوا كسائر رجال القوات المسلحة على مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة، وضحوا بأنفسهم فداء للوطن، عاقدين العزم على حماية أراضيه ومقدرات شعبه، ومتسلحين بالإيمان والعلم والوطنية».

وواصل: «رجال الجيش الثانى الميدانى قاتلوا الإرهاب الأسود بكل قوة وشجاعة وبأس حتى تغلبوا عليه، وتم تطهير سيناء من دنسه وبراثنه، وأثناء تنفيذ الأبطال مهامهم القتالية، تم تكليفنا بتأمين الشركات المدنية المنفذة للعديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنى التحتية لسيناء، بالإضافة إلى أعمال القتال المخطط».

وأكمل: «هؤلاء المقاتلون يواصلون أعمال تطهير الأرض من بقايا العبوات الناسفة التى تم وضعها من قبل العناصر التكفيرية، لحماية أرواح المواطنين وتحركاتهم وممتلكاتهم، والاستعداد لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية سيناء المصدّق على تنفيذها من القيادة السياسية، ونحن بصدد إطلاق إشارة البدء الخاصة بها، من قبل رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى».

ووجّه قائد الجيش الثانى الميدانى التحية والتقدير لأرواح الشهداء الأبطال والمصابين، وكل من شارك فى هذه المهمة من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية وأبناء سيناء الشرفاء، على ما قدموه من بطولات وتضحيات وفداء، والتى لولاها ما كنا هنا اليوم.

وطمأن «ربيع» الجميع بأنهم مرابطون لحماية أمن مصر القومى فى الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى، كما أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووفقًا لتعليمات القيادة العامة، داعيًا الله أن يحفظ قواتنا المسلحة من كل سوء، وأن يُديم على وطننا الغالى الأمن والاستقرار.

كما دعا الله أن تستمر القوات المسلحة الدرع والسيف والحصن المنيع لمصر، تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول محمد زكى، مختتمًا كلمته بالقول: «تحيا مصر، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة».

كريم عبدالعزيز: أرض طاهرة شهدت جميع حروبنا.. وفخور بتواجدى فيها

وجّه الفنان كريم عبدالعزيز التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمسئولين بالقطاعات الحكومية المختلفة، حول الجهد الذى تم بذله فى تنمية وتعمير شمال سيناء. وقال «عبدالعزيز»، لـ«الدستور»، إن ما تشهده محافظة شمال سيناء من تنمية أمر يدعو المصريين جميعًا للفخر به، لافتًا إلى أن ما أعلن عنه رئيس الوزراء شىء إيجابى للغاية.

وأضاف أنه فخور بالتواجد وسط أهالى سيناء، خاصة أن لها طابعًا خاصًا فى نفوس الشعب المصرى، لأنها أرض طاهرة وجميع حروبنا كانت على أرضها.

أحمد العوضى: التنمية والتعمير طالت كل مصر.. وما حدث يستحق التحية

قال الفنان أحمد العوضى إن ما تم الإعلان عنه وما رأيناه من تنمية وتعمير فى محافظة شمال سيناء، يستحق توجيه التحية إلى جميع المسئولين بالدولة، موجهًا تحية خاصة للرئيس عبدالفتاح السيسى لما بذله من مجهودات من أجل التنمية والتعمير فى كل ربوع مصر، وبالأخص شمال سيناء.

وأضاف «العوضى»، لـ«الدستور»، أن المشروعات الخاصة بالمرحلة الأولى التى أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، عن تنفيذها، وما سيتم تنفيذه فى المرحلة الثانية من خطة تنمية سيناء، أمر مهم للغاية ويجب الالتفات إليه.