الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل خروج طفلة من رحم والدتها فى عملية قيصرية بدون تخدير بجباليا

الوضع في غزة
الوضع في غزة

أفاد مراسل قناة الغد الإخبارية، بأن هناك الكثير من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض بمخيم جباليا، والذي تعرض لقصف من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأوضح مراسل قناة الغد، أن من المشاهد التي كانت مؤثرة لحظة انتشال الجثث من تحت الأنقاض في مخيم جباليا، هو خروج طفلة من رحم والدتها في عملية قيصرية.

وأضاف مراسل قناة الغد، أنه تم خروج الجنين من رحم أمه بطريقة قيصرية، بدون أي تخدير، حيث ارتقت الأم إلى السماء وأيضًا الجنين في مشهد كان مؤثرًا للجميع.

وكان قد تعرض مخيم جباليا لقصف عنيف بـ6 قذائف تزن الواحدة منها طنًا، مشيرًا إلى أن استهداف جباليا نوع من الضغط على سكان غزة للتهجير.

عملية قيصرية مراسل قناة الغد الإخبارية قناة الغد الإخبارية قوات الإحتلال الإسرائلية مخيم جباليا

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