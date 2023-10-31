الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد تصوير غادة عبدالرازق لـ"صيد العقارب"

الفنانة غادة عبد
الفنانة غادة عبد الرازق

انتهت الفنانة غادة عبدالرازق، من التجهيزات الخاصة بمسلسلها الجديد "صيد العقارب"، الذي ستخوض به السباق الرمضاني ضمن مسلسلات عام 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وهو مكوّن من 15 حلقة، ومن إخراج أحمد حسن.

 

وعلم "الدستور" أنه من المقرر أن تبدأ الفنانة غادة عبدالرازق تصوير مسلسلها الرمضاني لعام 2024، والذي حمل اسم "صيد العقارب"، خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل من عام 2023، وذلك بعدما انتهى المؤلف باهر دويدار من كتابة سيناريو وشخصيات مسلسل "صيد العقارب".

 

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "صيد العقارب" المقرر طرحه في عام 2024 ضمن الماراثون الرمضاني، هو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وخلال الأيام القليلة المقبلة ستعلن الشركة المنتجة عن باقي أبطال العمل، الذى ستدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

 

على جانب آخر، تنتظر غادة عبدالرازق تحديد موعد نهائي لعرض فيلمها الجديد “جوازة بالعافية” والذي انتهت من تصويره منذ فترة، وهو من بطولة غادة عبدالرازق وأحمد آدم وبيومي فؤاد وعدد آخر من نجوم الفن، والعمل من إخراج شريف إسماعيل، ومن تأليف محمد نبوي وعلاء حسن.

غادة عبدالرازق في برنامج معكم

وحلتّ الفنانة غادة عبدالرازق مؤخرًا ضيفة ببرنامج "معكم" منى الشاذلي على قناة "ON"، رفقة ابنتها وحفيدتاها، وتحدثت خلال اللقاء عن تجربتها الدرامية الأخيرة، ودورها المركب كطبيبة نفسية تعاني من حُب الامتلاك.

 

وكشفت الفنانة غادة عبدالرازق، خلال حوارها عن معاناتها مع المرض النفسي وقالت: "بقالي 30 سنة باخد علاج نفسي.. وده مش عيب.. المشكلة إن فيه حاجات مهما حصلت مقدرش أقولها لأقرب الناس ليا ودي فايدة الدكتور النفسي".

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