رسميا.. إنبي يقطع الطريق على ثلاثي القمة ويمدد عقد نجم الفريق 3 مواسم

وجه مسئولو نادي إنبي، صفعة قوية إلى ثلاثي القمة الأهلي والزمالك وبيراميدز، بشأن التعاقد مع أحمد العجوز، لاعب وسط الفريق البترولي.

وأعلن نادي إنبي، عصر اليوم الثلاثاء، تمديد عقد اللاعب أحمد العجوز، لمدة 3 مواسم مقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن أحمد العجوز، قد انتقال لصفوف إنبي عام 2019 قادما من بتروجت، الشقيق الأصغر لزعيم الكرة البترولية "إنبي".

وشارك العجوز مع إنبي في 109 مباراة، استطاع من خلالها تسجيل 5 أهداف وصنع 7.

وارتبط اسم أحمد العجوز، نجم فريق إنبي، بالانضمام لثلاثي القمة الأهلي والزمالك وبيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة “يناير 2024”.

إنبي يوجه صفعة قوية للثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز

موعد مباراة إنبي ومودرن فيوتشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

ومن المقرر أن يواجه إنبي، نظيره مودرن فيوتشر، مساء الأحد المقبل الموافق 5 نوفمبر، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل (نسخة 2023/2024).

ويذكر أن إنبي، قد حقق فوزا هاما على حساب نادي الزمالك، بهدفين مقابل هدف، مساء الجمعة الماضية، على ستاد الجبل الأخضر، في إطار مباريات الأسبوع الخامس من مسابقة دوري نايل.

سجل هدفي إنبي، زياد كمال وأحمد أمين أوفه، في الدقائق الـ22 و68، بينما سجل هدف الزمالك الوحيد أحمد سيد زيزو، من ضربة جزاء في الدقيقة الـ30 من عمر اللقاء.

موقف إنبي بجدول ترتيب دوري نايل (2023/2024)

ويحتل إنبي المركز الثامن، بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين ومثلها هزيمة وتعادل وحيد.