إيمان جمعة مديرًا تنفيذيًا للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

أعلن الدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، تعيين إيمان جمعة مديرًا تنفيذيًا للمنظمة.

وأعرب خميس عن أمنياته بالتوفيق لإيمان جمعة في مهمتها الجديدة مع فريق العمل لتحافظ المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على مكانتها الرائدة في هذا المجال على المستوى الوطني والقاري والعالمي.

وتوجه خميس بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم وحرصه المستمر على نجاح المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات من أجل ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.

تمتلك إيمان جمعة رصيدًا كبيرًا من الخبرات التنفيذية والوظيفية والعلمية، حيث شغلت منصب عضو المكتب الفني لوزير الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.