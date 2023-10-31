لاتينو مصر يحيون ذكرى 6 قديسين من رسل المسيح السبعين

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيسين الرسل الذين من السبعين استاخيس وأبلّيس وأمبلياس وأربانوس وأرسطوبولس ونركسّس، والجدير بالذكر أن القدّيس استاخيس ورفقاؤه من أبناء كنيسة روما هم المذكورين في الانجيل حيث يسلّم عليهم الرسول بولس في آخر رسالته إلى الرومانيين.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: تبدو كلمة الله، مثل حبّة الخردل، صغيرة جدًا قبل أن تُزرع. ولكنّها عندما تُزرع كما يجب، تظهر كبيرة حتّى أن المخلوقات الحسّاسة والمُدركة تستقرّ عليها. لأنّها تحتضن عقول الكائنات كلّها. ولكن لا يمكن لكائنٍ أن يحتويها هي نفسها. لذلك فمَن كان له من الإيمان قدر حبّة خردل يستطيع بالكلمة أن ينقل الجبل كما قال الربّ أي أن يطرد السلطان الّذي للشيطان علينا وأن يغيّر الأساس.

والربّ هو حبّة خردل مزروعة في الرُّوحِ بالإيمان في قلوب أولئك الّذين يقبلونه. مّن زرعها بعناية بالفضائل ينقل جبل الهموم الدنيويّة. ثم عندما يطرد من ذاته عادة الشرّ الّتي يصعُب تغييرها، يجعلُ كلمات الوصايا وأنماط الوجود أو القوّات الإلهيّة تستقرّ فيه كطيور السماء لا ينبغي أن نبحث عن الربّ خارج أولئك الّذين يبحثون وإنّما على الّذين يبحثون أن يبحثوا عنه في أنفسهم بالإيمان الّذي يعيشونه.

وقد قال الرّسول بولس: "الكَلِمَةُ قَرِيبَةٌ مِنْكَ، في فَمِكَ وَقَلْبِكَ" أي كلمة الإيمان، مثل الربّ يسوع نفسه: "الكَلِمَةُ" ، ذاك الّذي نبحث عنه.