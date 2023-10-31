منافس الأهلي.. "كاف" يرفض اعتماد ملعب ميدياما الغاني بدوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض اعتماد ملعب "كيب كوست"، ملعبا رسميا لفريق ميدياما الغاني، في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووفقا لما ذكره موقع "getsports" الغاني: "كاف يرفض إقامة مباريات دور المجموعات للفريق الغاني، على ملعب كيب كوست".

وأضاف الموقع: “الملعب غير مستوفى متطلبات الاعتماد من قبل كاف، فضلا عن حاجته للتطوير والترميم في بعض الأماكن”.

وأوضح الموقع: "كاف طلب من الفريق الغاني بضرورة تحديد ملعب بديلا له خلال مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا".

وأشار الموقع إلى أنه لم يعد أمام ميدياما الغاني، خيارات متاحة سوى استضافة مبارياته على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي، بعد رفضكاف استضافة ملعب "كيب كوست" مباريات ميدياما، خلال مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

يأتي ذلك بعدما خوض الفريق الغاني مبارياته في الأدوار التمهيدية للبطولة على الملعب المذكور.

ومن المقرر أن يلعب ميدياما أول مباراة على أرضه في المجموعة الرابعة، أمام شباب بلوزداد بالجولة الثانية، مطلع ديسمبر المقبل، ثم يستضيف يانج أفريكانز في الجولة الثالثة يوم 8 من الشهر نفسه.

وفي الجولة الخامسة يحل الأهلي ضيفا على بطل غانا يوم 23 فبراير 2024.

ويذكر أن قرعة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت في وقت سابق، قد أسفرت عن وقوع ميدياما الغاني في المجموعة الرابعة رفقة كلا من الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني.

قرعة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى: صن داونز الجنوب إفريقي، بيراميدز، مازيمبي الكونغولي، نواذيبو الموريتاني

المجموعة الثانية: الوداد البيضاوي المغربي، سيمبا التنزاني، آسيك ميموزا الإيفواري، جوانينج جالاكسي البوتسواني

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي، بيترو أتلتيكو الأنجولي، الهلال السوداني، النجم الساحلي التونسي

المجموعة الرابعة: الأهلي، شباب بلوزداد الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني، ميدياما الغاني

مواعيد مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

الجولة الأولى: 24، 25 نوفمبر

الجولة الثانية: 1، 2 ديسمبر 2023

الجولة الثالثة: 8، 9 ديسمبر 2023

الجولة الرابعة: 18، 19 ديسمبر 2023

الجولة الخامسة: 23، 24 فبراير 2024

الجولة السادسة: 1، 2 مارس 2024