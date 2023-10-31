الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: مصر أول من سيتبنى السلام الشامل والعادل القائم على حل الدولتين

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر دخلت حروبها كلها من الجانب الفلسطيني منذ عام 1948، وكانت مشتبكة مع القضية الفلسطينية، وبالتالي فإن احترام مصر للسلام لا يعني تخليها عن التزاماتها.

وأضاف رشوان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن احترام وحفاظ مصر على السلام يعني أنها تسعى وفق قواعد الشرعية الدولية، وأن يكون السلام سائدًا في المنطقة كلها، وأن يكون سلامًا مرتقًا لا أن يكون سلامًا شكليًا، وأن يكون سلامًا قائمًا على العدل وشاملًا، هذا هو تعبير السلام في مصر.

رشوان: مصر أول من سيتبنى السلام الشامل والعادل والدائم القائم على حل الدولتين

وتابع: إذا أرادت دولة الاحتلال هذا السلام، فإن مصر أول من سيتبنى السلام الشامل والعادل والدائم القائم على حل الدولتين والشرعية الدولية، دون هذا فالأمر واضح إن كان هناك عدوان مصر ضده، وإذا كان هناك ظلم على الشعب الفلسطيني فمصر مع الشعب، ومصر لم تعتد أبدًا على إسرائيل، أو مصلحة واحدة لها، حفاظًا على هذا السلام والشعب الفلسطيني.

وأردف: إذا كانت ترى إسرائيل أن الاعتداء بهذه الصورة الوحشية على الشعب الفلسطيني هو الذي يحفظ السلام، فنقول لها بشكل واضح وبسيط لن يحدث سلام أبدًا في هذه المنطقة أو بهذه الطريقة.

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