البابا ثيودروس الثاني يحتفل بعيد القديس الشهيد ديمتريوس المفيض الطيب

احتفل صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس بعيد القديس الشهيد ديمتريوس بحضور القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس التابعة لمؤسسة كانسكيريو اليونانية في الإسكندرية.

قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح صحفي له إنه حضر القداس الإلهي المتروبوليت جرمانوس مطران دامياتاس ورئيس دير القديس سابا البطريركي المقدس، والأرشمندريت/ إسحق رئيس المدرسة البطريركية، والأب بانوس غاذيس، مع جميع طلاب مدرسة "القديس أثناسيوس الكبير" الكهنوتية للأفارقة السابقون والوافدون الجدد.

في نهاية القداس الإلهي، تحدث غبطته إلى المحتفلين الحاضرين عن الاحتفال الكبير الخاص بمركز الثقافة والأرثوذكسية الذي سيتم افتتاحه يوم 10 نوفمبر 2023 في العاصمة الجديدة بمنطقة القاهرة الجديدة.

بعد ذلك عرض على الحاضرين قارورة للطيب الثمين الذي ينضح من رفات القديس الشهيد ديمتريوس وتبارك منه المصلين.

وزار إيوانيس بيرجاكيس القنصل العام اليوناني الجديد في الإسكندرية صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني ،بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا في مقر البطريركية بالإسكندرية. وقد استقبل صاحب الغبطة سيادة القنصل في قاعة العرش البطريركي.

في كلمته أمام القنصل العام الجديد، أشار البابا البطريرك ثيودروس بإيجاز إلى الثروة التاريخية والخدمة القربانية المعاصرة لكنيسة الإسكندرية في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى وجود الهيلينية منذ قرون في مدينة الإسكندر الأكبر. وفي الختام، تمنى له النجاح المطلق في مهامه المسؤولة.

من جانبه أعرب بيرجاكيس عن سعادته بتوليه خدمته في الإسكندرية الشهيرة، مهد الهيلينية والمسيحية، مؤكدًا لرئيس الكرازة البطريركية المرقسية أنه سيكون مساعدًا دائمًا ومشاركًا في عمله المتنوع كسفير للبطريركية.

تلا ذلك لقاء خاص في المكتب البطريركي الخاص، وجولة للقنصل العام في مبنى القصر البطريركي.

كما حضر حفل الافتتاح غبطة البابا ثيودروس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، وسفير اليونان في مصر نيكولاوس باباجورجيو، وسفيرة قبرص في مصر بولي يوانو، والمتروبوليت دميانوس رئيس أساقفة سيناء وفاران وريثو، والمتروبوليت نيقوديمس مطران ممفيس (مصر الجديدة) والوكيل البطريركي في القاهرة، وممثلو الجالية اليونانية والعديد من الضيوف.

وهنأ غبطته القنصل العام لليونان مصر ديسبينا خسيرتزوجلو على جهودها في إنجاز هذا المشروع الذي كان يتمناه الكثير من أسلافها، وشكرها على لطفها وعلى التعاون الطيب القائم بين البطريركية والسلطات القنصلية.

وأعرب عن تمنياته الطيبة لمساهمة السلطات الدبلوماسية اليونانية بالمشاركة في المؤتمر الدولي لرؤساء عدة دول الذي يُعقد في القاهرة بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي الختام أضاف، هذه الأيام صعبة للغاية. هناك الكثير من سفك الدماء في منطقتنا. الشرق الأوسط يشتعل من جديد. حيث بذل المسيح دمه، حيث تُمارِس الديانات الثلاث عباداتها، يُسفك دم الإنسان. وناشد الجميع أن يكثفوا صلواتهم، في هذه الأيام الصعبة، لرب السلام، ربنا، ليشفق على آلاف الضحايا وخاصة الأطفال الصغار الأبرياء. لتهدئة قلوب الجميع وإيجاد الحل المناسب ليعم السلام.

بعد ذلك قام غبطته بإهداء أيقونة السيدة العذراء مريم للقنصل العام خسيرتزوجلو. وكهدية شخصية قدم لها لوحة تمثل صورته. قائلاً لها: "عزيزتي ديسبينا، شكرًا لك على ما فعلته اليوم. لكِ أن تتباهى بأعمال يديك. لقد مر الكثير، لكنك نجحت. كل ما نفعله لأنفسنا سوف يضيع. أما ما نفعله من أجل الآخرين سيبقى إلى الأبد".