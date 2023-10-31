ضياء رشوان: انتماء مصر العربى لا انتماء فوقه ولا بعده ولا قبله

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الإعلام الغربي والإعلام عمومًا طالما هو يعبر عن مهنة وضمير فأنا أثق فيما يكتب، وإذا لم يكتشف كل الحقيقة اليوم سيكتشفها في الغد.

وأضاف رشوان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات المصرية الإسرائيلية هي أمر أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة، والدولة المصرية منذ عام 1977، عندما قام الرئيس الراحل أنور السادات بزيارة القدس، ثم عقدت معاهدة السلام.

وتابع: “منذ هذه اللحظة مصر أخذت على عاتقها احترام معاهداتها، وهذا الاحترام لم يمنع مصر من أن تتخذ موقفًا واضحًا في لحظات العدوان الإسرائيلي، حيث فعلت ذلك عام 1982 عندما غزت قوات الاحتلال لبنان ودخلت بيروت، وفعلتها في أزمات سابقة”.

ونوه رشوان، بأن السلام ليس معناه أن مصر تؤيد الاحتلال والاعتداء، مؤكدًا أن انتماء مصر العربي لا انتماء فوقه ولا بعده ولا قبله، والرئيس السيسي أسمى القضية الفلسطينية كما كانت دائمًا في مصر وهي "قضية القضايا".