الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل السفير الفرنسى

السفير الفرنسي برفقة
السفير الفرنسي برفقة رئيس الحملة الانتخابية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، السفير الفرنسي السيد مارك باريتي، والوفد المرافق.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وعدد من الخبراء ومستشاري الحملة، وفِي بداية اللقاء تم إلقاء التحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة.

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الحملة تقدر زيارة السفير الفرنسي بالقاهرة لمقر الحملة، كما زارت مقرات الحملات الرئاسية الأخرى، حيث إن العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية تقوم على روابط تاريخية وثيقة، وشهدت تقارباً كبيراً خلال التسع سنوات الأخيرة على مختلف المستويات، كما تمثل فرنسا لمصر شريكاً اقتصادياً بالغ الأهمية فهناك اتفاقات في عدة مجالات.

ولفت إلى التعاون المشترك  بين البلدين في ملف الهجرة غير الشرعية ومواجهة الإرهاب وقضايا الأمن والمناخ والبيئة، فضلاً عن توافق الدولتين في القضية الفلسطينية حول ضرورة حل الدولتين والتسوية السلمية، مثمناً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدنة إنسانية في غزة.

وأكد «فوزي» حرص القيادة السياسية على القيام بتنمية شاملة على كل المستويات رغم التحديات، وذلك إيماناً من سيادته بأن البنية التحتية هى حجر الأساس، الذي ينطلق منه قطار التنمية.

ومن جهته؛ أكد السفير الفرنسي مارك باريتي أنهم يتابعون نشاط الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، مثمناً اهتمام الحملة الرسمية بكافة فئات المجتمع وخصوصا الشباب والمرأة، إذ إن مصر تعني الكثير لفرنسا، وإنه بالفعل هناك شراكة استراتيجية بين البلدين وهى تزداد عمقًا كل يوم.

وأشار إلى أهمية مصر في المنطقة وفي العالم والبحر المتوسط، ما يجعلهم متمسكين بالاستقرار والأمن في مصر، منوهًا إلى التعاون القائم مع مصر في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، مثمنين دور مصر في تطوير وتنمية البنية التحتية.

وعبر السفير الفرنسي عن سعادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارته الأخيرة لمصر، وأنهم يرون أن الموقف المصري بنّاء للغاية، ويمكن الاعتماد عليه من أجل تحقيق تقدم كبير في القضية الفلسطينية، وأن مصر تلعب دورًا في الحل السياسي الشامل في المنطقة.

مصر السفير الفرنسى المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية فرنسا

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