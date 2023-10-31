الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

بعد 4 شهور غيبوبة.. وفاة الإعلامية سارة حسن

الإعلامية سارة حسن
الإعلامية سارة حسن

توفيت الإعلامية سارة حسن منذ قليل بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة (إصابتها بسرطان في المخ) منذ شهور عدة نُقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة الكبرى ودخلت في غيبوبة لمدة 4 شهور.

ولفظت المذيعة سارة حسن أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى اليوم.

وكتبت الإعلامية مها بهنسي عبر حسابها الشخصي بـ"فيس بوك": “البقاء لله.. بعد صراع مرير مع السرطان عادت العزيزة سارة حسن إلى دار الحق.. ربنا يرحمها ويعوضها في جنتها آمين”.

وأعلنت الإعلامية سارة حسن عودتها لتلقي العلاج الكيماوي بجرعات مكثفة بعد إصابتها بورم خبيث، وطلبت من جمهورها أن يدعو لها في عام 2022.

وفي عام 2021، أعلنت الإعلامية سارة حسن خضوعها لعملية في المخ من أجل إزالة ورم، وكتبت: "يا رب أنت الشافي العافي، يا رب كمان ساعة هبقي بين إيد ربنا، مفيش أحن منه علينا يا رب.. كل صحابي وإخواتي وحشتوني والله.. لا إله إلا الله محمد رسول الله".

آخر كلمات الإعلامية سارة حسن

في عام 2022، أعلنت الإعلامية سارة حسن أنها عادت لتلقي الكيماوي من جديد، بجرعات مُكثفة، مشيرةً إلى أن السبب هو إصابتها بورم خبيث وطلبت من الجمهور الدعاء لها.

وكتبت سارة حسن، في منشور سابق لها: «تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث».

وتابعت: «يا رب أنت الشافي العافي يا الله، يا ذا الجلال والإكرام اشفني، وعافني يا رب، ادعولي، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله العظيم».

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