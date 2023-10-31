الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوات المسلحة تنفذ عددًا من الأنشطة التدريبية بالجيش الثالث الميدانى والمنطقة الشمالية العسكرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة

فى إطار تنفيذ خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، نفذت إحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز قيادة خارجى ذى مستويين، والذى يستمر لعدة أيام.

بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للعناصر المشاركة فى تنفيذ المشروع، وعرض تقارير الكفاءة القتالية وإجراءات تنظيم التعاون، أعقبه المرور على مراكز القيادة والسيطرة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها، ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من المهارة فى استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع، ومدى الاستعداد القتالى العالى لرجال الجيش الثالث الميدانى.

وفى سياق متصل، نفذت إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية بيانًا عمليًا لأنسب أسلوب تنفيذ إجراءات التأمين الفنى للمعدات والمركبات، حيث تم تنفيذ عدد من المراحل التدريبية المختلفة تضمنت عرضًا ملخصًا لخطة تنفيذ البيان، وأفضل أساليب الحفاظ على الكفاءة الفنية للمعدات، وتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لها، والتأكد من سلامتها وفقًا للمعايير العلمية المتبعة.

حضر المشروع والبيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.

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