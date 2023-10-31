تنفيذ 9 دورات تدريبية لـ 643 شابا في برامج الحاسب الآلي بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الحيوي لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقًا لتقييم الاحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية وكذلك تخريج مدربين طبقًا للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من جانبه، أوضح ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة) ويمنح دورات (التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي)، مشيرًا إلى أن المركز خلال شهر أكتوبر الجاري قام بتنفيذ ٩ دورات تدريبية لعدد 643 متدرب ريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة) ويمنح دورات ( التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي ).. مشيرًا إلى أن المركز خلال شهر أكتوبر الجاري قام بتنفيذ ٩ دورات تدريبية لعدد 643 متدرب.

وتم عقد دورات التأهيل علي برامج ICDL شملت (Win- Word- Excel- Net- P:P- Cyber- اختبارات ICDL)، استفاد منها ٢١٦ متدرب، عقد دورة أساسيات التحول الرقمي شملت ( Windows &IT- Word - Excel- POWERPOINT- ACCESS - web Search - Mob.App - اختبارات التحول الرقمي ) استفاد منها ١٦٨ متدرب، وتم عقد دورة عن كيفية إعداد الإستراتيجية القطاعية بالتعاون مع USAID استفاد منها ١٢متدربا.

كما تم عقد دورة عن التخطيط الإستراتيجي لمكافحة الفساد استفاد منها ٧٥ متدرب، عقد دورة عن إعداد القادة استفاد منها ١٢ متدرب، عقد دورة عن دراسات الجدوى الإقتصادية استفاد منها ٢٥ متدرب، عقد دورة عن النزاهة والشفافية استفاد منها ٧٥ متدربا.

وتم عقد دورة عن منظومة التراخيص استفاد منها ٤٥ متدرب، عقد دورة عن منحة الطاقة المتجددة - وزارة الإتصالات استفاد منها ١٥ متدربا.

وأضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز قام بإستضافة لجنة النظر في تظلمات التصالح (الاجتماع الأول).

يذكر أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي والمتدرب يحصل علي شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.