الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدبولى: "لن نسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا"

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "على المستوى الشخصي أشرف أن والدي رجل من رجال القوات المسلحة، والدكتور خالد عبدالغفار والده رجل من رجال القوات المسلحة".

وأضاف مدبولي، خلال لقائه مشايخ وعواقل شمال سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش: "من أول ما بدأت أوعى أبويا بيحكيلي حكاياته هنا من 56 و67 و73 وقالي إنه شاف زمايله وهما بيموتوا ويضحوا بحياتهم عشان خاطر الأرض دي".

لن نسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا

وتابع: كل ذرة رمل هنا مستعدين نبذل فيها ملايين الأرواح بس محدش يقرب منها، ودي رسالة واضحة ترد على حاجات كتير، وسيادة الرئيس قالها في كل الفترة الأخيرة أن مصر مش هتسمح بفرض أي شيء عليها، ولن نسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا.

وأردف: سيناء تعرضت لمشاكل كثيرة جدًا في الفترة من 67 لـ73، وخضنا منظومة معاهدات السلام لحد ما قدرنا نستعيد كل الأرض، والدولة وضعت خططًا لبعض المشروعات منذ تحرير سيناء حتى 2014، منها نفق الشهيد أحمد حمدي، وكوبري السلام، وكوبري الفردان.

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