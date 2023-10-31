مدبولى: تنفيذ أكثر من 300 مشروع تنموى بـ363 مليار جنيه فى شمال سيناء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن شمال سيناء ستصبح من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية في كل شيء وعلى أعلى مستوى، من التخطيط والتنفيذ الذي سيتم على هذه الأرض المباركة.

وأضاف مدبولي، خلال لقائه مشايخ وعواقل شمال سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش، أن خطة التطوير الاستراتيجي للتنمية المتكاملة لشمال سيناء من أكتوبر 2023 حتى يونيو 2030 تستكمل الدولة خلالها تنفيذ أكثر من 300 مشروع تنموي متكامل بمختلف القطاعات بتكلفة تصل لـ363 مليار جنيه.

سنساعد بكل اللوجستيات الممكنة

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك قرارًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بتنفيذ مشروعات التنمية وإعادة الإعمار في شمال سيناء من خلال أهالي شمال سيناء أنفسهم، وستكون لهم الأولوية في عملية التنفيذ، وسنساعد بكل اللوجستيات الممكنة.

وتابع: "نسعى لتنفيذ 302 مشروع بتكلفة استثمارية 363 مليار جنيه في 6 مراكز، وهذه المشاريع تستهدف تحسين معيشة أهالي شمال سيناء وتأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة لجذب استثمارات كبيرة لهذه المنطقة الواعدة، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار".